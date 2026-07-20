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Vuelca ferry frente a Guyana

Transportaba a 133 pasajeros; navegaba desde Georgetown, hacia Port Kaituma

Por AP

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca ferry frente a Guyana
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      GEORGETOWN, Guyana.- Un ferry gubernamental que transportaba a 133 pasajeros y tripulantes volcó en Guyana, y hasta el momento se ha rescatado a 67 personas, informaron las autoridades el domingo, cuando una gigantesca operación de búsqueda y rescate intentaba encontrar a las decenas de personas que continúan desaparecidas.

      El MV Barima navegaba desde la capital, Georgetown, por la costa del Atlántico Norte hacia Port Kaituma, señaló el primer ministro guyanés Mark Phillips, quien dirige la respuesta del gobierno.

      Phillips dijo que el grupo que había sido rescatado estaba conformado por 41 hombres, 11 mujeres y 15 niños. No señaló si las autoridades temían o no que los pasajeros desaparecidos estuvieran muertos. Helicópteros, aviones y embarcaciones pesqueras están rastreando un área de 2.590 kilómetros cuadrados en las labores de búsqueda.

      El MV Barima zarpó poco después de las 3:00 de la tarde del sábado y tuvo problemas poco antes de la medianoche, de acuerdo con las autoridades. El ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, indicó en Facebook que se recibió una llamada de auxiliar a las 11:01 de la noche (3:01 de la mañana GMT), lo que dio inicio a una operación de búsqueda y rescate en que participaron embarcaciones estatales y privadas.

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      Las autoridades informaron que la embarcación, que realiza viajes semanales a las comunidades mayormente indígenas cerca de Venezuela, volcó cerca del río Pomeroon.

      Edghill detalló que la embarcación estaba equipada con 250 chalecos salvavidas, dos balsas salvavidas rígidas y seis balsas salvavidas inflables. Negó las afirmaciones de que pudiera haber volcado porque estaba sobrecargada de pasajeros o carga.

      "Tuvo que ver con la marea", aseveró el ministro de Obras Públicas, en referencia a declaraciones de pasajeros rescatados.


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