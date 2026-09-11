Zelenski visita Canadá buscando apoyo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ottawa, Canadá.- Canadá planea desarrollar la capacidad para producir millones de drones en los próximos dos años y enviar una tercera parte de ellos a Ucrania, subrayó el jueves el primer ministro Mark Carney, mientras el presidente ucraniano Volodímir Zelenski mantiene la presión sobre sus aliados para obtener más apoyo.
Ucrania enfrenta una creciente presión en la campaña aérea de Rusia, la cual utiliza misiles balísticos y drones a reacción para penetrar sus defensas. Los ataques de Moscú han tenido como objetivo la red eléctrica de Ucrania de cara al próximo invierno, parte de sus intentos por desmoralizar a la población civil, según las autoridades ucranianas.
Carney aseguró que las fuerzas armadas canadienses cuentan actualmente con apenas unos 2,000 drones, pero necesitarán millones de ellos en los próximos años. Dijo que los contratos anunciados el jueves aumentarán diez veces la flota de drones del ejército canadiense.
"Lo importante es que una tercera parte de todos los drones que fabricamos será para apoyar la defensa de Ucrania de su patria", subrayó Carney.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
¿Estímulo o compra del voto?: Trump promete 5 mil dólares si ganan republicanos
EFE
El senador Bernie Moreno impulsa iniciativa legislativa para distribuir el dividendo Trump.
Carney mantiene abierto diálogo con Trump, pero anticipa más acercamiento a Europa
EFE
Carney explica que Canadá rechazó la propuesta por no ser sólida ni proteger su soberanía cultural.
Trump defiende guerra con Irán y critica a demócratas en convención
AP
El evento en Dallas reunió a líderes republicanos y destacó la campaña por el Senado en Texas.