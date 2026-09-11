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Zelenski visita Canadá buscando apoyo

Por AP

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Zelenski visita Canadá buscando apoyo
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      Ottawa, Canadá.- Canadá planea desarrollar la capacidad para producir millones de drones en los próximos dos años y enviar una tercera parte de ellos a Ucrania, subrayó el jueves el primer ministro Mark Carney, mientras el presidente ucraniano Volodímir Zelenski mantiene la presión sobre sus aliados para obtener más apoyo.

      Ucrania enfrenta una creciente presión en la campaña aérea de Rusia, la cual utiliza misiles balísticos y drones a reacción para penetrar sus defensas. Los ataques de Moscú han tenido como objetivo la red eléctrica de Ucrania de cara al próximo invierno, parte de sus intentos por desmoralizar a la población civil, según las autoridades ucranianas.

      Carney aseguró que las fuerzas armadas canadienses cuentan actualmente con apenas unos 2,000 drones, pero necesitarán millones de ellos en los próximos años. Dijo que los contratos anunciados el jueves aumentarán diez veces la flota de drones del ejército canadiense.

      "Lo importante es que una tercera parte de todos los drones que fabricamos será para apoyar la defensa de Ucrania de su patria", subrayó Carney.

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