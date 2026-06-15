Zelenski y Putin hablan con Trump

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Kiev, Ucrania.- El presidente ruso Vladímir Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hablaron cada uno por teléfono con el mandatario estadounidense Donald Trump.

La llamada de Putin con Trump duró poco menos de una hora, según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, quien informó a los periodistas después.

Sobre Ucrania, Ushakov declaró que Trump enfatizó la necesidad de poner fin a las hostilidades y declaró su disposición a influir en los aliados europeos y en Kiev hacia ese objetivo, incluso en la próxima cumbre del G7.

Putin, por su parte, argumentó que los ataques contra la infraestructura civil rusa por parte de Kiev no cambiarían la posición de Ucrania en el campo de batalla, y sostuvo que si Zelenski quiere una reunión con él, "que venga a Moscú", según Ushakov.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Zelenski apuntó en una declaración en Telegram el domingo que había tenido una "maravillosa conversación" con Trump.

Más allá de felicitar a Trump por su cumpleaños, el líder ucraniano manifestó que agradeció al presidente estadounidense por apoyar a Ucrania.

"Nos pusimos de acuerdo en discutir más durante nuestra reunión en la cumbre del G7", aseveró al mandatario ucraniano.