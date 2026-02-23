Retiran toldo que obstruía la vía pública en Villa de Pozos

Elementos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos retiraron un toldo que se encontraba instalado sobre la vía pública y que obstruía el paso de peatones y vehículos.

La acción se realizó luego de un reporte ciudadano que alertó sobre la estructura colocada en un punto no especificado del municipio. Tras la intervención, el toldo fue desmontado en su totalidad y se restableció el libre tránsito en la zona.

De acuerdo con la corporación, también se exhortó a los responsables a respetar el uso adecuado de los espacios públicos, a fin de evitar nuevas obstrucciones.

La autoridad municipal señaló que este tipo de acciones buscan mantener el orden y la seguridad en calles y avenidas del municipio.

