Edomex suspende clases en 14 municipios por hechos en Jalisco

TOLUCA, Méx.- El gobierno del Estado de México (Edomex) determinó suspender las actividades escolares en todos los niveles educativos en 14 municipios de la entidad, como medida preventiva tras los hechos registrados en Jalisco.

A través de un comunicado, se detalló que la suspensión aplicará este lunes 23 de febrero en Axapusco, Huehuetoca, Donato Guerra, San José del Rincón, Jilotepec, San Antonio la Isla, Villa de Allende, Xonacatlán, Polotitlán, Tultitlán, Tecámac, Coacalco, Chalco y Hueypoxtla.

Además, se informó que la Secretaría de Seguridad del Estado de México mantiene un despliegue operativo permanente en los 125 municipios, así como comunicación y coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

Las autoridades estatales dieron a conocer que en la entidad mexiquense "no tenemos registro de personas lesionadas derivado de los acontecimientos ocurridos en Jalisco."

"Mantenemos un despliegue estratégico en todo el territorio y estamos coordinados con autoridades federales y municipales para garantizar la seguridad de la población", se destacó en el comunicado.

Las autoridades educativas indicaron que el objetivo de la suspensión es privilegiar la integridad de estudiantes, docentes y personal escolar.

Precisaron que quienes, por razones de traslado o seguridad, decidan no acudir a clases podrán justificar su inasistencia conforme a la normatividad interna de cada plantel.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que no ha recibido denuncias por personas desaparecidas que pudieran estar relacionadas con los disturbios.

Los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca y Ecatepec mantienen vigilancia permanente en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Autoridades reiteraron el llamado a informarse a través de canales oficiales y recordaron que los números 089 de denuncia anónima y 9-1-1 de emergencias están disponibles las 24 horas.