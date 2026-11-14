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A la baja, registro de taxis en la CDMX

Por El Universal

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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A la baja, registro de taxis en la CDMX
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      Ciudad de México.- El número de taxis que circulan por la Ciudad de México disminuyó 14.2% en ocho años, al pasar de 134 mil 858 a 115 mil 661 vehículos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) obtenidos por El Universal vía transparencia.

      El reporte, con fecha de corte al 12 de octubre de 2026, detalla que la flota de taxis registró una baja de 19 mil 197 unidades entre 2018 y 2026, siendo la reducción más grande por año de 2020 a 2021, periodo en el que dejaron de circular 3 mil 416 unidades.

      En un recorrido hecho por El Universal por el Cetram Constitución de 1917 taxistas consultados señalaron que, aunque el servicio todavía les permite obtener ingresos, cada vez enfrentan mayores dificultades para competir con las aplicaciones de transporte y los vehículos que operan de manera irregular.

      En una base de taxis ubicada sobre avenida Ermita Iztapalapa, Ignacio Arroyo consideró que uno de los principales problemas es la presencia de taxis pirata, cuyos conductores, dijo, no enfrentan las mismas obligaciones de quienes cuentan con una concesión y mantienen sus unidades en regla.

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      "No es que haya menos taxistas, hay demasiados taxis, pero lo que abunda mucho es el pirata. Aquí llegan y también cargan taxis pirata. Entonces, a nosotros sí nos afecta porque yo pago un impuesto, láminas, verificación, tenencias", argumentó.

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