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"Chaco" Giménez confía en resurgir de "Santi"

El delantero mexicano suma 10 partidos sin anotar y espera recuperarse en Concacaf Nations League.

Por El Universal

Noviembre 13, 2026 05:49 p.m.
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Chaco Giménez confía en resurgir de Santi
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      Hace un par de años, Santiago Giménez se colocaba como la gran promesa en la delantera de la Selección Mexicana, pero sus últimos semestres han dejado la gran duda de si podrá alcanzar ese mismo nivel que tuvo en el Feyenoord.


      Para esta temporada, el surgido del Cruz Azul salió del AC Milan para llegar al FC Porto de Portugal, donde ha dejado sensaciones positivas en los duelos disputados.

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      Sin embargo, su gran reto es con la Selección Mexicana porque suma 10 partidos sin anotar, racha que busca romper en los duelos frente a Jamaica de la Concacaf Nations League, a los que llega como el favorito para ser el titular.
      ------"Chaco" Giménez revela que Santi va recuperando su nivel
      Respecto a este tema, el Christian "Chaco" Giménez compartió que su hijo continúa trabajando para encontrar su versión goleadora y no desaprovechar su oportunidad con el Tricolor.
      "Santiago ya está retomando su confianza. Poco a poco fue acumulando minutos en el FC Porto, que no es nada fácil, es un equipo que viene de salir campeón. Lleva 11 partidos sin conocer la derrota y a veces es difícil el tener un lugar", comentó en una entrevista para mediotiempo.
      Un esguince de tobillo también dejó apartado al mexicano por cierto tiempo, luego de su participación en la Copa del Mundo con México y tras su recuperación también ha mejorado su rendimiento.
      "Sin embargo, él se ha logrado meter. La única manera es aprovechar todos los minutos que te toca jugar. Tratar de hacerlo de la mejor forma y él lo ha hecho de esa manera. Pero lo que más tranquilidad me da es que él físicamente está súper bien y eso le va a permitir competir de otra forma", puntualizó "Chaco".

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