No hay ninguna caravana en tránsito a EU, reitera Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en este momento no hay ninguna caravana que se dirija hacia Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si este no frena el paso de migrantes centroamericanos.

"Realmente no hay ninguna caravana que esté en este momento en tránsito en nuestro país para llegar a la frontera norte. No quisiera entrar en debate con el presidente Trump ni con... ellos pues tienen su forma de comunicar, su manera de informar al pueblo de Estados Unidos, pero sí podemos informar con claridad nosotros de que no hay ninguna caravana en este momento que esté en tránsito hacia la frontera norte", afirmó.

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Durante la conferencia de prensa de este viernes 13 de noviembre, la mandataria federal indicó que se está atendiendo a los migrantes que están cruzando por Chiapas y se les informa que no pueden ingresar a territorio estadounidense por medidas en materia migratoria de ese país."La caravana que se está formando se está atendiendo como se han atendido las otras 23 caravanas que no han pasado ni siquiera de Oaxaca hacia el norte, la mayoría se quedan en Chiapas, al darles la información y la atención que se requiere para informarles, pues que no van a poder ingresar al territorio de Estados Unidos", subrayó.En ese sentido, Sheinbaum Pardo destacó que de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), se han desintegrado 24 caravanas de migrantes desde el inicio de la administración de Donald Trump."Gracias a la información que les ha dado, de que no hay paso de la frontera mexicana hacia Estados Unidos, 24. En este momento, ayer informé que había dos caravanas, una caravana ya disolvió su paso, ya la mayoría regresaron a sus países de origen y hay otra caravana que apenas se está formando", informó.Ayer jueves, la Jefa del Ejecutivo descartó actos de represión contra quienes conforman las caravanas migrantes y refrendó que las instituciones, como la Guardia Nacional, tienen experiencia "no como una acción de represión violenta, sino de acompañamiento para poder informar". Mencionó que hay dos caravanas: una en Arriaga, Chiapas, que se había formado con cerca de 500-600 personas, y ya quedan menos de 100.Por su parte, Donald Trump expresó que: "Ante la aparente derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato [YO NO ESTABA EN LAS PAPELETAS] la INVASIÓN de nuestro país está ocurriendo otra vez. ¡No serán aceptados! MÉXICO DEBE DETENERLOS, AHORA, y si no lo hace, los aranceles a México serán DUPLICADOS INMEDIATAMENTE", espetó Trump en su red social Truth Social.