Camila "La Magnífica" Zamorano retiene su título mundial del CMB

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Con la confianza de una campeona y el respaldo de su gente, Camila "La Magnífica" Zamorano volvió a demostrar por qué es la reina de la división átomo del Consejo Mundial de Boxeo.

La pugilista mexicana ofreció una actuación inteligente y dominante para superar a Brenda Balderas y retener su cinturón mundial en una noche que tuvo un ingrediente especial: la presencia de su pareja, el cantante Santa Fe Klan, quien siguió cada instante del combate desde la esquina.

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Desde los primeros episodios, Zamorano marcó el ritmo de la pelea y dejó claro que no estaba dispuesta a ceder su corona. Su superioridad quedó reflejada en las tarjetas abiertas del CMB, anunciadas tras el cuarto y octavo asalto, donde ya contaba con una cómoda ventaja rumbo a la recta final del combate.La campeona sacó provecho de su mayor alcance y estatura para mantener la distancia, castigando con precisión gracias a su jab de izquierda y su recto de derecha. Además, combinó con efectividad al cuerpo, desgastando poco a poco a una retadora que nunca dejó de buscar el intercambio.Balderas encontró sus mejores momentos peleando en corto y presionando constantemente al frente, logrando conectar algunos golpes al salir de los amarres. Sin embargo, su empuje no fue suficiente para revertir el dominio de Zamorano, quien administró la ventaja con inteligencia hasta escuchar la campana final.Al término de los diez asaltos, las tarjetas de los jueces confirmaron lo visto sobre el ring. Con puntuaciones de 98-92, 98-92 y un contundente 100-90, Camila Zamorano se llevó la victoria por decisión unánime, conservó el campeonato mundial de peso átomo del CMB y reafirmó su lugar como una de las grandes figuras del boxeo femenil mexicano.