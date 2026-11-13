Sheinbaum busca integrar IA en app para servicios de salud

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Durante su reunión con el presidente de OpenAI, Greg Brockman, la presidenta Claudia Sheinbaum le expuso la posibilidad de incorporar la Inteligencia Artificial (IA) a la interpretación de radiografías, resonancias magnéticas y mastografías. Además, dialogó con el cofundador de la empresa tecnológica sobre el mal uso por parte de usuarios de esta herramienta para autodiagnosticarse en vez de consultar a especialistas.

"En algunos casos de los equipos que estamos adquiriendo, ya traen incluida la inteligencia artificial, en otros no, pero lo que queremos es utilizarla para fortalecer el diagnóstico. Por lo menos en ese tema y en otros temas en donde se está utilizando la inteligencia artificial, incluso ya para las intervenciones quirúrgicas en distintos pacientes. Entonces, con esta empresa y con otra se está trabajando en estas posibilidades", explicó.

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Durante la conferencia de prensa de este viernes 13 de noviembre, la mandataria federal brindó detalles sobre su reunión con el especialista en IA, en la cual indagó sobre el mal uso que hacen los jóvenes en materia de salud mental, para recibir orientación psicológica o describir sus síntomas, y casos en los que la IA "receta" medicamentos."15 millones de mexicanos consultan la inteligencia artificial, según los datos que nos han dado las propias empresas, por motivos de salud. Entonces, una persona utiliza el Chat GPT, el Gemini, cualquiera de estas para preguntar: ´me duele la cabeza, ¿qué hago?, tengo somnolencia, ¿qué me recomiendas?´. Y la inteligencia artificial contesta, sobre todo en aquellas aplicaciones que son abiertas, que no se requiere pagar para poderlas utilizar. Nuestra preocupación, pues es que están contestando", refirió.En ese sentido, Sheinbaum Pardo detalló que el gobierno federal mantiene conversaciones con empresas de inteligencia artificial para desarrollar una aplicación en colaboración con la Secretaría de Salud y evitar casos de mal diagnóstico o con afectaciones para las juventudes."Por esa razón está trabajando la Secretaría de Salud y que más bien sean, pues una oportunidad para el pueblo de México en el desarrollo de la inteligencia artificial. En su momento ya vamos a dar esta información, pero el objetivo es que todo el sistema o el Servicio Universal de Salud que estamos desarrollando pueda tener una aplicación propia y utilice inteligencia artificial."La inteligencia artificial no debería recetar un medicamento. Entonces puede dar orientaciones generales y ya con apoyo médico puede dar orientación, de la utilización de un medicamento. Es interés nuestro porque cada vez se van a usar más estas aplicaciones. Y el objetivo que queremos es que estén en el marco de la salud preventiva y también la atención de la salud", dijo.