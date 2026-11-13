T-MEC Terminal inicia operaciones de exportación a Brasil

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A 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, el Puerto del Norte, en Matamoros, está comenzando a ser un punto de referencia para el sector industrial, debido a que a través de la T-MEC Terminal, se exportó el primer barco con un cargamento de 2 mil toneladas de trifluoruro de aluminio.

Incluso, el puerto, que aún no perfila dentro de las estadísticas de la Marina, ya comenzó a reportar en el transporte marítimo de altura con este envío hasta Brasil, país con el que el comercio internacional asciende a cerca de los 16 mil millones de dólares al año, de acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

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Es así que la exportación de productos industriales hacia Sudamérica sumó una nueva alternativa con el primer embarque a Brasil a través de T-MEC Terminal Puerto del Norte.La mercancía tuvo como punto de origen las instalaciones industriales de Orbia Mexichem en Matamoros, desde donde recorrió 84 kilómetros por carretera hasta la terminal para continuar su trayecto por vía marítima.La terminal, propiedad de la portuguesa Mota-Engil contempla una expansión hacia 2028 para alcanzar 500 metros de muelles para ampliar la atención a embarcaciones comerciales.El plan también considera soluciones de eficiencia energética y bajas emisiones. En materia laboral, el proyecto ha contribuido a generar cerca de 100 empleos directos e indirectos y contempla a las comunidades de Higuerillas y El Mezquital dentro de su perspectiva de desarrollo regional.Al momento, la compañía ha destinado más de 400 millones de pesos a las instalaciones, con obras en accesos carreteros, curvas, patios de almacenamiento, áreas operativas y vialidades internas.El proyecto también incluye una bodega de 4 mil metros cuadrados y oficinas administrativas de 310 metros cuadrados, además de mejoras al canal de navegación mediante trabajos de dragado ejecutados por la empresa Boskalis.La operación también representa una alternativa para las compañías de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila que buscan conectar sus centros de producción con mercados internacionales.La ubicación del puerto, próxima a la frontera entre México y Estados Unidos, permite ampliar las opciones de salida de mercancías y desarrollar nuevas cadenas de suministro para la industria regional.T-MEC Terminal Puerto del Norte cuenta con una vocación multipropósito para atender carga general, productos industriales, graneles y mercancías relacionadas con el sector energético.El desarrollo total del puerto contempla inversiones por más de 35 mil millones de pesos y se espera que atraiga más inversiones al país por su ubicación cercana a la frontera y con beneficios del mercado laboral mexicano altamente capacitado.