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Sabor

Carl´s Jr. presenta la Chef Herrera Burger

El reconocido chef mexicano lleva su sello personal a una nueva hamburguesa

Por Redacción

Noviembre 13, 2026 05:43 p.m.
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Carl´s Jr. presenta la Chef Herrera Burger
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      Ciudad de México, noviembre de 2026.– Carl´s Jr. México presenta la Chef Herrera Burger, una nueva propuesta que llega para sorprender a los amantes de las hamburguesas con una combinación de sabores auténticos, ingredientes cuidadosamente seleccionados y una personalidad que rompe con lo convencional.

      El chef Herrera es una de las figuras más reconocibles de la gastronomía mexicana contemporánea. Su trayectoria en la cocina, su participación en importantes proyectos gastronómicos y su presencia en televisión lo han convertido en un personaje que destaca tanto por su talento culinario como por su personalidad irreverente, directa y sin filtros. Su manera de entender la cocina, siempre con creatividad, carácter y sin miedo a experimentar, encuentra un punto en común con la filosofía de Carl´s Jr.: atreverse a hacer las cosas diferente y llevar el sabor al siguiente nivel.

      El resultado de este encuentro es la Chef Herrera Burger, una hamburguesa desarrollada junto con el chef, que tiene como ingrediente distintivo su famosa salsa de chile morita. Su característico sabor ahumado aporta profundidad y personalidad a una receta que combina carne 100% de res, carne de cerdo al pastor, crujientes tiras de cebolla y una rebanada de piña empanizada. Una mezcla de sabores y texturas que crea una propuesta única, fusionando el talento y la experiencia culinaria del chef con el espíritu audaz de Carl´s Jr.

      "Con este lanzamiento, Carl´s Jr. México continúa enriqueciendo su propuesta gastronómica a través de productos originales que conectan con los gustos y las expectativas de sus consumidores, llevando a su menú nuevas experiencias de sabor de la mano de figuras que tienen algo diferente que aportar.", comenta Maritza Reynoso, directora de mercadotecnia.

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      La Chef Herrera Burger llega para quienes disfrutan explorar nuevos sabores y saben que una gran hamburguesa necesita algo más que buenos ingredientes: necesita estar con madre.

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