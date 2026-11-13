"Inmoral", liquidación millonaria de exconsejeros del INE: Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como inmoral que exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) hayan recibido liquidaciones de hasta 11 y 13 millones de pesos al concluir sus encargos, pese a que durante su gestión percibían salarios superiores al de la titular del Ejecutivo federal.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos de presuntas irregularidades durante la administración de Lorenzo Córdova al frente del organismo electoral, la mandataria federal consideró que, aunque esos pagos pudieran estar apegados a la ley, resultan cuestionables por los montos entregados.

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"Y también que puede ser legal, pero también es inmoral, pues lo que se dieron los consejeros que salieron como retiro: 11 millones de pesos, 13 millones de pesos de liquidación por salir del INE. ¿Cuándo se ha visto eso?", cuestionó.En su conferencia, Sheinbaum señaló que Lorenzo Córdova habría recibido alrededor de 11 millones de pesos, mientras que el exsecretario ejecutivo del INE obtuvo una cantidad mayor por concepto de liquidación."Ganaban dos millones de pesos al mes en términos brutos, con sus descuentos, impuestos y luego se llevan 11 millones", expresó.La Presidenta también respaldó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue las presuntas irregularidades en la contratación de empresas encargadas de producir materiales y servicios relacionados con los procesos electorales, al señalar que durante varios años existió un monopolio de proveedores dentro del INE y de los organismos electorales estatales.Afirmó que estas prácticas se mantuvieron desde 2014 y hasta 2025, sin que las distintas administraciones del organismo hicieran algo para desarticular la red de empresas que, sostuvo, concentraban las contrataciones e incluso operaban como intermediarias."Particularmente el tema del monopolio de las empresas vinculadas con las elecciones viene de hace mucho. Y ninguna de las administraciones hicieron nada para desarticular ese monopolio", indicó.Sheinbaum celebró que el INE haya generado nuevos lineamientos para sus procesos de licitación, con el propósito de abrir la competencia y evitar que las mismas empresas continúen concentrando los contratos.La mandataria federal pidió que las investigaciones de la ASF avancen y que, de ser necesario, intervenga la Fiscalía General de la República (FGR), al señalar que ya se han presentado diversas denuncias penales relacionadas con estas contrataciones."Es muy importante que se haga la investigación de la Auditoría, si es necesario de la Fiscalía General de la República, que entiendo que ya se han presentado varias denuncias penales", manifestó.