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Abaten a seis miembros del CJNG en Gto.

Por El Universal

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Seis presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron abatidos en un enfrentamiento con elementos del Ejército, Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

      El hecho ocurrió en la comunidad La Aldea. De acuerdo a indicios, los fallecidos presuntamente pertenecían a la célula "Los Aldeanos" del CJNG.

      La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó que las corporaciones realizaron una intervención conjunta en atención a una denuncia ciudadana al 089 sobre la presencia de personas armadas, que derivó en un enfrentamiento armado, en donde seis presuntos agresores fallecieron, y se aseguraron trece armas de fuego.

      En un comunicado explicó que, durante el despliegue, elementos estatales fueron agredidos con disparos provenientes de la azotea de un inmueble, los cuales impactaron al menos una unidad oficial.

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      "Ante esta situación, se activaron los protocolos de intervención y se estableció un perímetro de seguridad. Posteriormente, se registraron nuevas detonaciones desde el interior del inmueble contra el personal de seguridad, por lo que se repelió la agresión".

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