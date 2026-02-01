Adán Augusto López anuncia su renuncia en Morena

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Luego de meses de rumores, el senador

anunció su decisión de

de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, con el objetivo de concentrarse en trabajo territorial y de organización política rumbo a la elección de 2027.En conferencia de prensa en medio de la reunión plenaria de los senadores de Morena, López Hernández aclaró que no solicitara licencia y continuará dentro de la bancada morenista "como un".Afirmó que suse cumplió tras lograr la construcción de una, consolidar el llamado "" y mantener un grupo parlamentario unido y fortalecido, en alianza con el PT y el Partido Verde Ecologista de México.He tomado la decisión de retirarme de la coordinación del grupo parlamentario y como soy un político profesional al que le gusta asumir retos cumplimos con algunas de las tareas que teníamos encomendadas", afirmó.Explicó que ahoraparade cara a los, con énfasis en las entidades con mayor padrón electoral, con el objetivo de ganar la mayoría de las gubernaturas en disputa y conservar laen la Cámara de Diputados y el Senado.Tras su decisión, el grupo parlamentario de Morena designó por unanimidad al senadorcomoy asumirá también la(Jucopo) del Senado.Adán Augusto, a quien calificó como "amigo y hermano", y aseguró que será un gran coordinador y presidente de la Jucopo.Por su parte,reconoció públicamente el trabajo de López Hernández, al destacar su habilidad política y capacidad de negociación, factores clave para lograr laque permitió cumplir con el mandato electoral de Morena."Sin lugar a dudas, el cumplimiento delno hubiera sido posible sin el talento y la habilidad política de Adán Augusto", afirmó Mier.Cuestionado sobre si su decisión estuvo relacionada con presuntos escándalos mediáticos, incluyendo señalamientos sobre sus ingresos o los vínculos atribuidos al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, con el grupo criminal "La Barredora", Adán Augusto López aseguró que la determinación fue tomada en las últimas horas y respondió a unaAdemás, dijo que "hablé con quién tenía que hablar" para tomar la decisión de dejar la coordinación parlamentaria y negó que su salida se deba aAdemás, descartó versiones sobre una posible designación como embajador y subrayó queni el grupo parlamentario de Morena."Prefiero estar en tierra, en todo el país, ayudando al, que pensar en ser parte del cuerpo diplomático", sostuvo.Se dio a conocer que el senador Adán Augusto López será el coordinador de Morena en la Cuarta Circunscripción, que abarca la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.