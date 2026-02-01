Adán Augusto López anuncia su renuncia en Morena
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Luego de meses de rumores, el senadorAdán Augusto López Hernández anunció su decisión de retirarse
de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, con el objetivo de concentrarse en trabajo territorial y de organización política rumbo a la elección de 2027.
En conferencia de prensa en medio de la reunión plenaria de los senadores de Morena, López Hernández aclaró que no solicitara licencia y continuará dentro de la bancada morenista "como un senador más".
Afirmó que su ciclo al frente de la coordinación se cumplió tras lograr la construcción de una mayoría calificada, consolidar el llamado "Plan C" y mantener un grupo parlamentario unido y fortalecido, en alianza con el PT y el Partido Verde Ecologista de México.
He tomado la decisión de retirarme de la coordinación del grupo parlamentario y como soy un político profesional al que le gusta asumir retos cumplimos con algunas de las tareas que teníamos encomendadas", afirmó.
Explicó que ahora recorrerá el país para fortalecer a Morena de cara a los comicios de 2027, con énfasis en las entidades con mayor padrón electoral, con el objetivo de ganar la mayoría de las gubernaturas en disputa y conservar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado.
Tras su decisión, el grupo parlamentario de Morena designó por unanimidad al senador Ignacio Mier Velazco como nuevo coordinador y asumirá también la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.
Adán Augusto deseó éxito a su sucesor, a quien calificó como "amigo y hermano", y aseguró que será un gran coordinador y presidente de la Jucopo.
Por su parte, Mier Velazco reconoció públicamente el trabajo de López Hernández, al destacar su habilidad política y capacidad de negociación, factores clave para lograr la mayoría calificada que permitió cumplir con el mandato electoral de Morena.
"Sin lugar a dudas, el cumplimiento del Plan C no hubiera sido posible sin el talento y la habilidad política de Adán Augusto", afirmó Mier.
Cuestionado sobre si su decisión estuvo relacionada con presuntos escándalos mediáticos, incluyendo señalamientos sobre sus ingresos o los vínculos atribuidos al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, con el grupo criminal "La Barredora", Adán Augusto López aseguró que la determinación fue tomada en las últimas horas y respondió a una evaluación política interna.
Además, dijo que "hablé con quién tenía que hablar" para tomar la decisión de dejar la coordinación parlamentaria y negó que su salida se deba a presiones externas.
Además, descartó versiones sobre una posible designación como embajador y subrayó que no dejará el Senado ni el grupo parlamentario de Morena.
"Prefiero estar en tierra, en todo el país, ayudando al fortalecimiento del movimiento, que pensar en ser parte del cuerpo diplomático", sostuvo.
Se dio a conocer que el senador Adán Augusto López será el coordinador de Morena en la Cuarta Circunscripción, que abarca la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
