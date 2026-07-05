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Decenas de aficionados mexicanos tocan bocinas fuera del hotel de Inglaterra

El entrenador inglés Thomas Tuchel reconoció las molestias pero confía en la recuperación del equipo.

Por AP

Julio 05, 2026 05:36 p.m.
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Decenas de aficionados mexicanos tocan bocinas fuera del hotel de Inglaterra
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      CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Decenas de aficionados mexicanos se congregaron hasta altas horas de la madrugada del domingo fuera del hotel donde se hospeda la selección de Inglaterra, pese a los bloqueos policiales, con la esperanza de interrumpir el sueño de los jugadores antes de su partido de octavos de final del Mundial contra el coanfitrión México.

      Multitud molesta a selección inglesa en hotel de Santa Fe

      Armada con altavoces, bocinas y fuegos artificiales, la multitud se reunió afuera del hotel JW Marriott en Santa Fe, en la parte occidental de Ciudad de México, e hizo todo lo posible por molestar a los huéspedes.

      A principios de semana, seguidores de "El Tri" recurrieron a las mismas tácticas antes de un partido crucial contra Ecuador —que México ganó 2-0—, lo que llevó a la federación ecuatoriana de fútbol a presentar una queja formal ante los organizadores.

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      Thomas Tuchel reconoce molestias pero minimiza impacto

      El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, anticipó la interrupción, pero restó importancia a su posible impacto.

      "El partido empieza a las 6 de la tarde (domingo), así que si perdemos algunas horas de sueño, las recuperaremos a última hora de la mañana", expresó Tuchel el sábado.

      Estas "serenatas" nocturnas frente a hoteles son una tradición arraigada y polarizante en el fútbol latinoamericano. Aunque comenzaron como una muestra apasionada de apoyo al equipo local, con el tiempo han evolucionado cada vez más hasta convertirse en un arma psicológica destinada a privar de sueño a los rivales.

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      Un grupo de 45 aficionados mexicanos llevó pirotecnia e instrumentos para despertar a la selección inglesa en su hotel.