Tiroteo en parrillada cerca de Coney Island deja ocho heridos
La policía recuperó un arma y busca al sospechoso que huyó tras el tiroteo.
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NUEVA YORK (AP) — Un tiroteo en una parrillada del 4 de Julio cerca de la playa de Coney Island en Nueva York dejó ocho personas heridas, entre ellas cuatro niños, informó la policía.
Detalles confirmados del tiroteo
Una de las víctimas, una mujer de 21 años, se encontraba en estado crítico, mientras que las demás fueron descritas como estables y se esperaba que sobrevivieran, manifestó el domingo la comisionada de Policía Jessica Tisch.
El tiroteo estalló la noche del sábado en el patio de un edificio de apartamentos a aproximadamente una cuadra del famoso paseo marítimo de Coney Island y no lejos del lugar donde, más temprano durante el feriado, se celebró el concurso de comer hot dogs de Nathan´s Famous.
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Acciones de la autoridad
La comisionada de Policía indicó que un sospechoso con máscara negra disparó hacia el patio, donde una familia se había reunido para una parrillada. El tirador huyó, pero la policía sí recuperó un arma, señaló Tisch.
Los cuatro niños baleados tienen 6, 7, 12 y 14 años, precisó Tisch. No hubo reportes de altercados previos en la reunión, agregó.
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