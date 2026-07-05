logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Celebran éxitos!

Fotogalería

¡Celebran éxitos!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aficionados mexicanos llevan serenata a selección Inglaterra en CDMX

Un grupo de 45 aficionados mexicanos llevó pirotecnia e instrumentos para despertar a la selección inglesa en su hotel.

Por El Universal

Julio 05, 2026 03:26 p.m.
A
Aficionados mexicanos llevan serenata a selección Inglaterra en CDMX
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El exterior del hotel Marriott de Santa Fe, donde está hospedada la selección de Inglaterra, vivió una noche encendida con pirotecnia, ya que los aficionados mexicanos le llevaron serenata a "Los Tres Leones" antes del partido decisivo contra México en los Octavos de Final del Mundial de 2026.


      De acuerdo a reportes de ESPN, alrededor de la una de la madrugada, un grupo de aproximadamente 45 personas se dio cita en el inmueble capitalino para "despertar" a la escuadra inglesa dirigida por el entrenador Thomas Tuchel.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los fanáticos llevaron fuegos artificiales, bocinas, trompetas de plástico e instrumentos musicales para alterar el sueño de los futbolistas de la selección de Inglaterra. Un escenario similar al que sucedió con Ecuador, previo a los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo.
      Sin embargo, el dispositivo de seguridad impidió que los aficionados ingresaran al recinto. Razón por la que la serenata se quedó a varios metros de distancia del hotel Marriott de Santa Fe.
      Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguró que la concentración fue convocada por un influencer: "La multitud permaneció en un puente peatonal situado a unos 200 metros del lugar. Tras corear consignas durante cerca de media hora, el grupo se dispersó sin que se registraran incidentes", informó la dependencia gubernamental a través de X.
      Este domingo, 5 de julio, México e Inglaterra jugarán por un boleto a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de 2026 en el Estadio Ciudad de México, antes "Azteca".
      La selección de "Los Tres Leones" aterrizó el pasado viernes, 3 de julio, en el Aeropuerto Internacional de Toluca para posteriormente trasladarse a su hotel de concentración en la Ciudad de México. Un día después entrenó en las instalaciones de Cantera, hogar de los Pumas de la Liga MX.
      ¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de México contra Inglaterra?
      Domingo, 5 de julio
      México vs Inglaterra | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN y el pase mundialista de ViX.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Aficionados mexicanos llevan serenata a selección Inglaterra en CDMX
      Aficionados mexicanos llevan serenata a selección Inglaterra en CDMX

      Aficionados mexicanos llevan serenata a selección Inglaterra en CDMX

      SLP

      El Universal

      Un grupo de 45 aficionados mexicanos llevó pirotecnia e instrumentos para despertar a la selección inglesa en su hotel.

      Iglesia pide convertir ¿y si sí? para enfrentar problemas en México
      Iglesia pide convertir ¿y si sí? para enfrentar problemas en México

      Iglesia pide convertir "¿y si sí?" para enfrentar problemas en México

      SLP

      El Universal

      La Iglesia cuestiona por qué la esperanza no se extiende a los problemas sociales.

      México enfrenta riesgos por intensificación de El Niño
      México enfrenta riesgos por intensificación de El Niño

      México enfrenta riesgos por intensificación de El Niño

      SLP

      El Universal

      En México, El Niño podría provocar lluvias extremas, sequías y huracanes más intensos este año.

      México enfrenta a Inglaterra en octavos de final 2026: Aguirre confía
      México enfrenta a Inglaterra en octavos de final 2026: Aguirre confía

      México enfrenta a Inglaterra en octavos de final 2026: Aguirre confía

      SLP

      El Universal

      Javier Aguirre afirma que la presión es constante y que el equipo está unido y preparado para el reto.