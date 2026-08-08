Aguirre recibe la prisión preventiva

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, compareció este viernes ante un juez de control que le dictó prisión preventiva oficiosa por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa.

Por lo que seguirá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, acusado de los delitos de desaparición forzada.

Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputara la destrucción de videos sobre la detención de un grupo de normalistas frente al Palacio de Justicia de Iguala, el experredista hizo uso de la palabra en la sala dos del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya.

"Tengo mi conciencia tranquila y muy en paz", dijo Aguirre Rivero acompañado de sus abogados y esposa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante el juez de control, Mario Elizondo Martínez, el exmandatario aseguró que no "tuvo absolutamente nada que ver con los hechos" relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En tanto, tras la detención del exgobernador de Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantendrá "todo su esfuerzo, toda su energía y toda su voluntad" para llegar a la verdad y hacer justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al tiempo que dejó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) informar si habrá más exfuncionarios investigados.

En Palacio Nacional, la Mandataria sostuvo que la captura de Aguirre no obedece a motivos políticos, sino a una investigación que la Fiscalía ha desarrollado durante varios meses con nuevas herramientas de inteligencia y análisis científico.