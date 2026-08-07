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Sheinbaum recibe a Niall Ferguson en Palacio Nacional

El diálogo abordó temas sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos en un contexto económico y comercial relevante.

Por El Universal

Agosto 07, 2026 02:05 p.m.
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Sheinbaum recibe a Niall Ferguson en Palacio Nacional
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una reunión en Palacio Nacional con el historiador y especialista en economía Niall Ferguson, con quien conversó sobre el momento histórico que atraviesa México y la relación bilateral con Estados Unidos.


      A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria señaló que el encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional, donde intercambiaron puntos de vista sobre el contexto actual del país y los desafíos de la relación entre México y su principal socio comercial.

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      "En Palacio Nacional, recibí al historiador especialista en economía, Niall Ferguson; conversamos sobre el momento histórico que vive México y la relación con Estados Unidos", escribió en redes.
      Aunque no se dieron a conocer más detalles sobre los temas específicos abordados, la reunión ocurre en un contexto marcado por el diálogo entre ambos países en materia económica, comercial y de seguridad.

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