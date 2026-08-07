Lady Paquete | Repartidor exhibe a mujer por el robo de su celular

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Lo que parecía una entrega domiciliaria cotidiana para un trabajador de paquetería se transformó en poco tiempo en un reclamo inesperado, por parte de una supuesta clienta que buscaba agredir al repartidor de aplicación.

El momento, ocurrido en calles el municipio de Coacalco en el Estado de México, quedó registrado en video, gracias a una cámara portátil que cargada la víctima en su casco. En redes la grabación ya supera los 10 millones de visualizaciones.

El conflicto tuvo lugar mientras el trabajador esperaba sentado en su motocicleta a un cliente en el punto correspondiente, cuando una mujer mayor aparece y comienza a exigir la entrega de su pedido, entre gritos, insultos y gesticulaciones.

"¿Si sabes entender? Te dije portón negro, a un lado de la tortillería, ¿sabes español?", reclamó con efusividad la mujer, pues supuestamente el trabajador se habría equivocado en la ubicación del lugar a pesar de las indicaciones que le dio.

"Dame mi paquete", pidió la mujer, para después lanzarse contra el repartidor para arrebatarle la bolsa. Con notable confusión, el trabajador explicó que no contaba con su paquete, pues el que traía pertenecía a otro joven.

La señora continuó exigiendo su pedido, mientras el hombre trataba de tranquilizarla. "Calmese señora, ¿qué le pasa?". La situación cambió cuando la mujer toma el celular del repartidor, para luego ingresar nuevamente a su domicilio.

Segundos después, se ve al dueño del paquete acercarse y el trabajador le explica que no podrá realizar la entrega, pues no se acaban de llevar su celular donde debía hacer el registro protocolario de la entrega.

En un segundo video, publicado por el usuario @driverik150, se muestra que el hombre pidió el apoyo de las autoridades para recuperar su dispositivo. Sin embargo, diversos usuarios en redes ya apodan a la mujer como "Lady Paquete".