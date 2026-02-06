logo pulso
Persisten bajas temperaturas y lluvias dispersas en San Luis Potosí

Protección Civil pide extremar precauciones ante efectos del frente frío 33

Por Redacción

Febrero 06, 2026 07:33 a.m.
A
Persisten bajas temperaturas y lluvias dispersas en San Luis Potosí

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este viernes continuarán las condiciones de frío en San Luis Potosí, como efecto del frente frío número 33, que desde hace varios días se mantiene sobre el país.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias dispersas durante la mañana, así como temperaturas máximas de 24 grados en la zona centro y 27 grados en la región Huasteca. En contraste, las mínimas podrían descender hasta 0 grados en la zona centro y 2 grados en el Altiplano.

Ante estas condiciones, la dependencia estatal reiteró el llamado a la población a tomar medidas preventivas, principalmente en viviendas y con grupos vulnerables.

Entre las recomendaciones destacan abrigarse adecuadamente, utilizar varias capas de ropa, revisar calentadores, estufas y chimeneas para evitar riesgos por acumulación de monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores de agua ante posibles congelamientos.

En el ámbito de la salud, se recomendó mantenerse hidratado, consumir alimentos ricos en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

