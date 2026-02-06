logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HÁBILES EN LA GIMNASIA RÍTMICA

Fotogalería

HÁBILES EN LA GIMNASIA RÍTMICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum presenta a nuevo comandante de la Guardia Nacional

Por El Universal

Febrero 06, 2026 09:36 a.m.
A
Sheinbaum presenta a nuevo comandante de la Guardia Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al general Guillermo Briceño como nuevo comandante de la Guardia Nacional, en sustitución del general Hernán Cortés.
En su conferencia mañanera de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, Sheinbaum Pardo comentó que el general Cortés ocupa otro cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional.
"Está ocupando otro cargo de oficial mayor en la Secretaría de la Defensa Nacional", dijo.
Al presentarlo "en sociedad", la titular del Ejecutivo federal pidió al general Briceño ponerse de pie para conocerlo.

LEA TAMBIÉN

Mata camión de Guardia Nacional a motociclista

El vehículo embistió al conductor y a su acompañante al invadir carril del Mexibús Línea 2 en Ecatepec

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum presenta a nuevo comandante de la Guardia Nacional
Sheinbaum presenta a nuevo comandante de la Guardia Nacional

Sheinbaum presenta a nuevo comandante de la Guardia Nacional

SLP

El Universal

Persisten bajas temperaturas y lluvias dispersas en San Luis Potosí
Persisten bajas temperaturas y lluvias dispersas en San Luis Potosí

Persisten bajas temperaturas y lluvias dispersas en San Luis Potosí

SLP

Redacción

Protección Civil pide extremar precauciones ante efectos del frente frío 33

El magistrado Hugo Aguilar causa polémica
El magistrado Hugo Aguilar causa polémica

El magistrado Hugo Aguilar causa polémica

SLP

El Universal

Guadalajara impone uso de cubrebocas
Guadalajara impone uso de cubrebocas

Guadalajara impone uso de cubrebocas

SLP

El Universal