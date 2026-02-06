Sheinbaum presenta a nuevo comandante de la Guardia Nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al general Guillermo Briceño como nuevo comandante de la Guardia Nacional, en sustitución del general Hernán Cortés.
En su conferencia mañanera de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, Sheinbaum Pardo comentó que el general Cortés ocupa otro cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional.
"Está ocupando otro cargo de oficial mayor en la Secretaría de la Defensa Nacional", dijo.
Al presentarlo "en sociedad", la titular del Ejecutivo federal pidió al general Briceño ponerse de pie para conocerlo.
