Alcalde regaña a diputados de Morena por pelear en público

En privado, durante la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, llamó la atención a sus diputados por ventilar disputas internas en medios de comunicación.

Afirmó que dicha acción viola los estatutos de Morena, y los llamó a interponer sus quejas ante la Comisión de Honestidad y Justicia, para resolver las diferencias entre morenistas.

"Uno, es siempre utilizar ya las instancias que nosotros mismos hemos determinado para resolver nuestros conflictos internos, porque si yo estoy yendo a los medios a decir que el presidente municipal hace mal su trabajo, entonces yo mismo estoy violentando el estatuto. Y al rato a quien van a acusar es a mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar denostando a mis compañeros públicamente. No puedo, no, es contrario a nuestro estatuto. Entonces, todos, leer nuestro estatuto y tener claro que si yo me pongo a denostar a mis compañeros del partido yo estoy cayendo en esa violación estatutaria", dijo.

La líder de Morena les dijo a los diputados guindas que no es suficiente con que le presenten sus quejas directamente a ella, y les pidió que confíen en la Comisión de Honestidad para resolver sus problemas.

"Si uno no avanza con la Comisión de Honestidad y Justicia, pues no basta plantearlo aquí. No es de que yo le digo: no es, esta es mi queja porque sucedió esto, esto, esto, esto, esto, esto y esto. Y sí avanza en la comisión, si vieran cuántos procesos tenemos, muchos, y han ayudado a que se tranquilicen las cosas", expresó.

De cara a la elección intermedia de 2027, les señaló que "muchas veces en los territorios la disputa ya es de muchos años, se conocen de muchos años, hay cosas que a veces ya no se pueden conciliar, bueno, pues por encima de eso tienen que poner al proyecto, porque si eso no se realiza, acaban, de verdad, afectándonos a todas y a todos".

Y les recordó que las candidaturas para la elección del próximo año se decidirán mediante una encuesta, por lo que deben dejar de denostarse entre ellos, con la finalidad de evitar una posible candidatura.

"Tenemos esas dos vías, uno, comisión de honestidad y el otro la certeza en las encuestas. Pensemos por qué la encuesta es un buen método. Por un lado, sin duda, porque pues quien quiera participar adelante, lo reconoce la gente. Pero también por lo que aquí se planteaba. Este gobierno o este presidente o presidenta municipal fue malísimo... Yo considero que este compañero y esta compañera no atienden los principios de Morena, entonces puedo presentar esa queja, pero también tengo la certeza de que si, eventualmente, quisiera volver a ser representante, se va a someter a una encuesta.

"Y si es como aquí se plantea de que se están haciendo muy mal las cosas, muy probablemente el pueblo de ese municipio no respaldaría la continuidad de un gobierno que no se ha apegado a los principios de nuestro movimiento", dijo.