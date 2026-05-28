Mujer hallada muerta en Mérida moviliza a autoridades
El hallazgo del cuerpo y la detención de un sospechoso ocurrieron en la colonia San José Tecoh, tras un reporte ciudadano.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
MÉRIDA, Yuc., mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia San José Tecoh, luego de que una mujer fuera localizada sin signos vitales al interior de un inmueble.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cerca de la medianoche de ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y paramédicos acudieron al sitio tras recibir el reporte ciudadano y, al llegar, confirmaron el fallecimiento de la mujer y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.
De acuerdo con la información oficial, con los datos recabados en el lugar se implementó un operativo de búsqueda en la zona, luego de que testigos proporcionaron la descripción de una persona que presuntamente salió del predio.
Minutos después, autoridades recibieron otro reporte en calles cercanas, donde un hombre cayó del techo de una vivienda y resultó lesionado, por lo que tuvo que recibir atención médica.
Al coincidir con las características señaladas previamente, el sujeto fue detenido por su presunta participación en los hechos y quedó a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones.
no te pierdas estas noticias
Mujer hallada muerta en Mérida moviliza a autoridades
SLP
El Universal
El hallazgo del cuerpo y la detención de un sospechoso ocurrieron en la colonia San José Tecoh, tras un reporte ciudadano.
Sheinbaum recibe a familiares de 43 Ayotzinapa en Palacio Nacional
SLP
El Universal
Familiares pidieron reactivar la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
AMMVEPE reporta 70% de perros sin raza en calles mexicanas
SLP
El Universal
Cada 28 de mayo se conmemora el Día del Perro sin Raza para visibilizar el abandono.