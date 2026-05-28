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Mujer hallada muerta en Mérida moviliza a autoridades

El hallazgo del cuerpo y la detención de un sospechoso ocurrieron en la colonia San José Tecoh, tras un reporte ciudadano.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 06:00 p.m.
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Mujer hallada muerta en Mérida moviliza a autoridades
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      MÉRIDA, Yuc.

      , mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Una fuerte
      movilización policiaca se registró en la colonia San José Tecoh, luego de que una mujer fuera localizada sin signos vitales al interior de un inmueble.

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      Cerca de la medianoche de ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y paramédicos acudieron al sitio tras recibir el reporte ciudadano y, al llegar, confirmaron el fallecimiento de la mujer y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.
      De acuerdo con la información oficial, con los datos recabados en el lugar se implementó un operativo de búsqueda en la zona, luego de que testigos proporcionaron la descripción de una persona que presuntamente salió del predio.
      Minutos después, autoridades recibieron otro reporte en calles cercanas, donde un hombre cayó del techo de una vivienda y resultó lesionado, por lo que tuvo que recibir atención médica.
      Al coincidir con las características señaladas previamente, el sujeto fue detenido por su presunta participación en los hechos y quedó a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones.

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