Mujer hallada muerta en Mérida moviliza a autoridades

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MÉRIDA, Yuc.

, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Una fuertese registró en la colonia San José Tecoh, luego de que una mujer fuera localizada sin signos vitales al interior de un inmueble.

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Cerca de lade ayer, elementos de la(SSP) y paramédicos acudieron al sitio tras recibir elciudadano y, al llegar, confirmaron el fallecimiento de la mujer y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.De acuerdo con la, con los datos recabados en el lugar se implementó unen la zona, luego de queproporcionaron la descripción de una persona que presuntamente salió del predio.Minutos después, autoridades recibieron otroen calles cercanas, donde undel techo de una vivienda y resultó lesionado, por lo que tuvo que recibirAl coincidir con las características señaladas previamente, el sujeto fuepor suen los hechos y quedó a disposición de lasmientras continúan las investigaciones.