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Iglesia alerta sobre trata y explotación sexual durante Mundial

Se invita a comunidades, autoridades y sector turístico a prevenir y denunciar delitos sexuales

Por El Universal

Mayo 19, 2026 04:09 p.m.
A
Iglesia alerta sobre trata y explotación sexual durante Mundial

La Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a la sociedad en general para estar atento a posibles casos de trata de personas o explotación sexual, derivado de la concentración masiva de personas y alta movilidad por el Mundial de Fútbol, que iniciará el próximo 11 de junio.

Alerta de la Arquidiócesis sobre trata de personas en Mundial

La invitación a prevenir y denunciar delitos de índole sexual fue para familias, comunidades parroquiales, instituciones educativas, autoridades, medios de comunicación, sector turístico y organizaciones sociales.

"La Comisión para la Protección de Menores de la Arquidiócesis Primada de México expresa su profunda preocupación por los riesgos que pueden incrementarse en contextos de alta movilidad, concentración masiva de personas y presencia de visitantes nacionales e internacionales, particularmente en relación con la trata de personas, la explotación sexual y otras formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas migrantes y personas en situación de vulnerabilidad", señaló.

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Factores de riesgo y recomendaciones de la Arquidiócesis

La Arquidiócesis advirtió sobre algunos factores de riesgo que requieren especial atención, como el uso de redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas digitales y videojuegos como posibles medios de contacto o captación de víctimas.

También las falsas promesas a personas migrantes de empleo, hospedaje, traslado, apoyo económico o regularización; así como la desinformación y la confusión sobre lo que implica la trata de personas, lo que dificulta reconocer casos y denunciarlos oportunamente.

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"El combate a la trata de personas y a la explotación sexual exige corresponsabilidad, vigilancia comunitaria, información clara y compromiso decidido con la protección de la vida y la dignidad humana", señaló.

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