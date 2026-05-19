Semarnat frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual

(EL UNIVERSAL).- La secretaria de Medio Ambiente,

informó que el proyecto turístico de la empresa de cruceros

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"Me permito informar que no se va a aprobar elde... sabemos que la empresa está también buscando, pero nosotros como", expresó en conferencia de prensa.Durante la presentación delpara la Gestión Integral de los Residuos, la funcionaria indicó que este proyectopor autoridades ambientales, pues pretendía construirse sobre. Sin embargo, precisó que la empresa puede buscarque no afecte a un "sitio maravilloso".pideEstas declaraciones se dan luego de que este lunes, la presidentaanunció que la dependencia investiga sobre elque podría provocar, para determinar si se concede el permiso de construcción o se busca una alternativa."Le pedía a Alicia (Bárcena) que revisara muy bien, no debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene unmuy importante y particularmente para los, laestá haciendo un análisis muy detallado", explicó.Afirmó que "elque ponga en riesgo el ecosistema en esa zona", y si el proyecto afecta la zona, podría buscar una".El 12 de mayo pasado, laindicó que seguían las observaciones relacionadas con infraestructura proyectada,ambiental y posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos ante la construcción de este complejo con toboganes y piscinas. Explicó que las decisiones en materia ambiental se toman con base en, jurídicos y científicos, privilegiando la protección de los ecosistemas y elONG exigían frenar el proyectoPor su parte,advirtió que este proyecto representa laen destinos turísticos altamente demandados y la autorización reiterada de proyectos que dañan los ecosistemas. Además,organizaron unapara el día jueves 21 de mayo con la consigna: "¡Nos vemos en lapara defender el Mahahual!".La ONG señaló que el 30 de abril, unendesechó el amparo promovido por ciudadanos de Mahahual contra la modificación del Programa de Desarrollo Urbano municipal, lo cual favorece a"Esta resolución implica negar a la ciudadanía el acceso a la justicia para decidir sobre lo que pasa en su propio municipio, dejando lade la autorización del megaproyecto en manos de la. Esto ocurre en medio de cuestionamientos sobre el proceso, posiblesy lapública a la comunidad local", advirtieronambientales.En, se compartieron publicaciones que advertían el riesgo de este proyecto ydesplegó una manta en el Palacio de Bellas Artes para denunciar elque este suponía para la región.Rechazan "A Perfect Day Mexico"Durante la última semana,por el medio ambiente y habitantes de la zona manifestaron sucon la construcción delen la costa deA través de la plataforma, se realizó una petición titulada "@Claudiashein: Salvemos Mahahual: detengamos el proyecto destructivo de" que acumuló poco más dede firmas para exigir ladel desarrollo turístico.segura que tuvoEn un blog de fan que contactó a la empresa, mostraron el documento deen el que muestran que el proyecto fue sometido a una evaluación deambiental presentada desde el año pasado y que actualmente sigue el proceso decorrespondiente en México.Y declararon que "según las recientes declaraciones dey de la presidenta de México,, parece que los planes para Perfect Day Mexico siguen adelante según lo previsto".