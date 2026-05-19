México alcanza su mayor nivel de paz en una década

México alcanzó el año pasado su mayor nivel de paz de la última década, derivado principalmente de la reducción de la tasa de homicidios dolosos, reveló el Índice de Paz México 2026.

Según el informe presentado este martes por el Instituto de Economía para la Paz (IEP), la paz en el país mejoró en un 5.1%, la cifra más alta desde 2007 que se realiza este reporte anual con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

"El mensaje central del Índice este año es que mejora la paz en México. Estamos en un momento bastante clave: Ha mejorado la paz y para consolidarla falta más inversión en materia de seguridad pública y también en justicia", señaló Michael Collins, director para las Américas del Instituto para la Economía y Paz (IEP).

En conferencia de prensa, destacó que es el sexto año de mejora en el país, donde el impacto económico de la violencia fue de cuatro billones de pesos durante 2025, el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que equivale al 11% del Producto Interno Bruto (PIB).

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"Hemos visto reducción considerable en homicidios en el país, una reducción del 22.7%", destacó.

Sin embargo, señaló que no se debe olvidar la cifra negra en los datos de incidencia delictiva y el aumento en las personas desaparecidas.

"Hay mejora en homicidios dolosos y delitos cometidos con arma de fuego. Pese haber una mejora en delitos de violencia, la violencia familiar y sexual siguen al alza", indicó.

De acuerdo con el informe, la paz mejoró en 22 estados del país, mientras que Sinaloa registró el deterioro más significativo en materia de paz en el país el año pasado.

En tanto, Colima se mantuvo como la entidad menos pacífica del país por cuarto año consecutivo, pese a que en 2025, bajaron los homicidios.

Aunque el informe destaca el mejoramiento en los indicadores de paz en México, advierte que el debilitamiento de los grupos criminales por la captura o abatimiento de los principales capos, podría desencadenar un nuevo ciclo de fragmentación de los cárteles, lo que daría lugar a un repunte de la violencia.

Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, afirmó que la estrategia de seguridad del actual gobierno federal, basada en la detención y encarcelamiento de generadores de violencia, ha permitido la disminución en los niveles de la violencia homicida.

No obstante, consideró que México no va a establecer la paz sino se fortalecen las fiscalías y el sistema de justicia.