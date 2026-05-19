Liga MX | Designan a los árbitros para juegos de la final
Pumas buscan romper 15 años sin título; Cruz Azul quiere su primer campeonato en cinco años
Esta será la tercera ocasión que los Pumas y el Cruz Azul se enfrenten en una final del futbol mexicano. La serie está pareja con un triunfo para cada uno.
Para el juego de ida de la disputa por el título de la Liga MX, el árbitro designado es Ismael López.
Estará acompañado por los asistentes Enrique Bustos y Christian Espinosa.
Mientras que el cuarto será Yonatan Peinado y el quinto Edgar Magdaleno. Diana Pérez será el VAR y Salvador Pérez el AVAR.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La vuelta estará a cargo de Daniel Quintero, quien saldrá con los asistentes Michel Espinoza y Michel Morales.
El cuarto árbitro será Vicente Reynoso; Karen Díaz, la quinta.
Mientras que Guillermo Pacheco será el VAR y Michel Caballero el AVAR.
no te pierdas estas noticias
Liga MX | Designan a los árbitros para juegos de la final
El Universal
Pumas buscan romper 15 años sin título; Cruz Azul quiere su primer campeonato en cinco años
La Selección Mexicana suma dos "europeos" rumbo al Mundial 2026
El Universal
La concentración dirigida por Javier Aguirre avanza con la llegada escalonada de convocados en el CAR.
Rescatan cancha del Plan de San Luis
Redacción
El estadio fue remodelado con pasto sintético, adecuación de drenaje y rehabilitación de gradas