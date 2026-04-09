Alertan por riesgo de trata durante el Mundial 2026

En el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue presentada la campaña "MUNDIAL SIN TRATA", una iniciativa enfocada en la prevención, identificación y reporte de posibles casos de trata de personas durante el desarrollo del evento.

La estrategia es impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la organización SINTRATA, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la empresa Uber.

De acuerdo con la información presentada, la campaña está dirigida a personas que laboran en sectores como turismo, transporte y salud, con el objetivo de facilitar la detección de posibles situaciones de trata y promover su reporte a la Línea Nacional contra la Trata de Personas (800 55 33 000), operada por el Consejo Ciudadano.

La implementación se prevé a partir de junio de 2026 y durante el Mundial, con alcance nacional y énfasis en ciudades sede y destinos turísticos con alta afluencia de visitantes. Contempla el uso de herramientas informativas y materiales adaptados a distintos sectores, así como la participación de empresas, organizaciones civiles e instituciones públicas.

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Entre las organizaciones y empresas que se han sumado se encuentran Airbnb, la Organización Internacional para las Migraciones y Save the Children. Asimismo, la iniciativa busca reforzar la difusión del Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo, promovido por la Secretaría de Turismo.

Según datos expuestos durante la presentación, a nivel mundial se estima que 50 millones de personas son víctimas de trata y otras formas de explotación. En México, se calcula que hasta el 96% de los casos no se reportan. La explotación sexual concentra la mayor proporción de casos, seguida del trabajo forzado.

También se señaló que, en el contexto de eventos masivos como la Copa Mundial, pueden incrementarse los riesgos asociados a este delito debido al aumento en la movilidad y la concentración de personas.

La campaña se basa en una colaboración iniciada en 2018 entre organizaciones civiles, organismos internacionales y el sector privado, orientada a fortalecer la información y los mecanismos de reporte ciudadano, incluyendo herramientas digitales y canales de atención confidenciales.

Finalmente, se informó que la Línea Nacional contra la Trata de Personas ofrece atención, orientación y canalización de casos de manera segura y confidencial, como parte de las acciones para fortalecer la detección de este delito en el país.