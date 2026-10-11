Ambulantes copan plazas en la Ciudad de México
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Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México comenzó la rehabilitación de 14 plazas del Centro Histórico; sin embargo, en cinco de ellas hay presencia de comercio ambulante: La Alhóndiga, La Aguilita, La Santísima, el Jardín del Árbol y Santo Domingo. Ante ello, se están realizando labores para ordenar y reubicar a los vendedores de la zona.
En un recorrido realizado por El Universal, se observó que en la plaza La Santísima, ubicada en República de Guatemala 108, hay puestos de comida y venta de telas instalados sobre la plaza. Incluso, algunos comerciantes amarraron las lonas de sus puestos a árboles y columnas, además de colocar carteles para anunciar sus productos.
En la plaza La Alhóndiga, sobre la calle del mismo nombre, se observaron dos filas de carpas con vendedores y a un costado varios campamentos de personas en situación de calle. Las letras monumentales de CDMX también estaban rodeadas de puestos ambulantes.
En La Aguilita, ubicada entre las calles Regina y Mesones, personal realizó trabajos de rehabilitación en la zona de aparatos de ejercicio. Sin embargo, esto no impidió la presencia de ambulantes en los alrededores, ya que algunos vendedores utilizaron la fuente, actualmente fuera de funcionamiento, como mesa para exhibir su mercancía.
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En el Jardín del Árbol, ubicado entre las calles Nezahualcóyotl y Flamencos, la presencia de ambulantes era menor en comparación con otras plazas.
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