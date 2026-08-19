Amenaza, también en el aire: Patrulla

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Nogales, Arizona.- El vocero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sector Tucson, Jesús Vasavilbaso, ha visto cómo los traficantes de personas -que ahora son parte del Cártel de Sinaloa- se han diversificado con el uso de nuevas tecnologías, como drones, en la frontera sur con México.

Durante un recorrido en vehículo por el muro fronterizo de Arizona con Sonora -en el que participó El Universal junto con medios de otros países- observa cómo halcones escondidos cazan los movimientos de los agentes para tratar de librarlos y así cruzar personas, drogas y armas.

La "amenaza" ya no está sólo a ras de tierra, sino que ahora también se tiene que voltear a ver al aire, pero esto no es impedimento para la Patrulla Fronteriza porque se ha adquirido tecnología para combatir estas aeronaves no tripuladas. Más detalles son reservados por temas de seguridad.

"Por más que usen tecnología, nosotros vamos a estar aquí defendiendo la frontera". Hasta ahora, en esta sección no hay registros de ataques con drones contra los agentes.

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"Eso es algo que nosotros hemos visto en la Patrulla Fronteriza siempre, la vigilancia de los coyotes y los traficantes viendo nuestros movimientos, ahora con la tecnología. Ellos también utilizan los drones para estar viendo nuestros movimientos. La mayoría del tiempo esos drones están en la frontera, no cruzan de este lado. Pero si llegan a cruzar, entonces nosotros también tenemos la tecnología, tenemos helicópteros para poder combatir esas amenazas", comenta Vasavilbaso.

"La mayoría de los drones los usan para observar, para estar vigilando el movimiento de los agentes. También nosotros tenemos nuestra propia tecnología, también podemos vigilar qué es lo que pasa. Por más que usen tecnología, nosotros vamos a estar aquí defendiendo la frontera 24 horas al día, siete días a la semana", advierte.

La Patrulla Fronteriza en esta zona celebra el muro tecnológico que refuerza la administración del presidente Donald Trump, con sensores, cámaras de videovigilancia de última generación y más alambre de púas. Esta es la primera defensa de contención.

Para el jefe de la Patrulla Fronteriza en Tucson, John Morris, la colaboración con las autoridades de México ha sido buena; afirma que entienden lo que tratan de lograr juntos ambos países en cuestión de seguridad fronteriza.