"Ana Amelí no volvió a casa; es un infierno"

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Ciudad de México.- "Una desaparición no sólo desaparece a una persona, desaparece a toda una familia", expresa Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, quien desapareció el 12 de julio de 2025 tras acudir a realizar senderismo en la zona del Ajusco.

"Ha sido una tarea muy desgastante, demasiado triste. Es un infierno porque no hay respuestas. Estás luchando contra un sistema burocrático que dice que te escucha y que quiere ayudarte, pero realmente no hace las investigaciones que tendría que hacer".

En entrevista con El Universal, Vanessa señala que en estos 12 meses han agotado prácticamente todas las posibilidades para encontrar a su hija. Sin embargo, revela que una agencia internacional de inteligencia colabora con ellos desde casi el inicio de la desaparición de la joven y logró obtener información que podría conducir a su paradero.

Esa información fue entregada hace unas seis semanas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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Vanessa Gámez explica que una de las líneas de investigación apunta a que la joven pudo haber sido trasladada fuera de la Ciudad de México.

"Eso es muy alarmante porque podríamos estar hablando de trata de personas, de tráfico de personas o de crimen organizado. Es muy desalentador pensar que una estudiante, con todos sus sueños por delante, hoy no tenga la libertad y la independencia que se supone tenemos en este país", expresa.

Recuerda el momento en que comprendió que Ana Amelí no volvería esa noche. "El infierno empieza desde el momento en que te das cuenta de que no regresó a casa. La autoridad te falla al brindar seguridad y ya no sabes si cualquiera que salga de su casa va a regresar".

Mientras que el padre de la joven recorrió durante cuatro semanas el Ajusco creyendo que se trataba de un accidente, ella comenzó a tocar puertas.

Visitó la fiscalía, la Secretaría de Gobernación e intentó ingresar a la conferencia matutina presidencial.

"Me planté desde las seis de la mañana esperando poder hablar con la Presidenta. Lo único que quería era que encontraran a mi hija. Es una estudiante, una buena chica y no merece lo que le pasó", recuerda.

"Me dijeron: ´¿Qué quiere que pase?´. Esa pregunta ofende. Yo sólo quiero que encuentren a mi hija. ¿Qué más puede pedir una madre?".

La familia ha participado junto con autoridades en numerosos operativos. "Tan sólo este año se han realizado 50 búsquedas en la zona del Ajusco y no hemos encontrado un solo indicio de Ana Amelí", comenta.