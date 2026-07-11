Claudia Sheinbaum anuncia beneficio de vivienda para 11.5 millones de familias

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GÓMEZ PALACIO, Dgo., julio 11 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en su gobierno serán beneficiadas 11.5 millones de familias con el derecho a la vivienda.

Acciones de la autoridad

Durante la entrega de Viviendas del Bienestar, Sheinbaum Pardo declaró que no es que su gobierno condone "nada más porque sí".

"No es que condonemos así nada más porque sí, es que eran créditos impagables por la manera en que fueron estructurados.

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"O sea antes había gobiernos que quitaban y ahora somos gobiernos que le damos al pueblo", declaró.

La titular del Ejecutivo federal también mencionó que "con todo y lo que hemos hecho, tiene más fondos en Infonavit ahora que antes".

Al destacar la construcción de un millón 800 mil viviendas en su gobierno, acusó que en administraciones del pasado se construyeron viviendas sin servicios y alejadas, y ahora están abandonadas.

Destacó la Mandataria federal también que se quitaron requisitos para adquirir vivienda, créditos con tasa baja de interés para mejoramiento, disminución en las deudas y entrega de escrituras, entre otras acciones.

"En nuestro sexenio, en nuestro gobierno van a ser 11.5 millones de familias beneficiadas en México con el derecho a la vivienda", señaló.

¿Cómo ocurrió la coordinación entre gobiernos?

Ante el gobernador priista Esteban Villegas, Claudia Sheinbaum se comprometió a arreglar todo el drenaje de Gómez Palacio.

"Hay gobiernos que, aunque no vengamos del mismo partido, nos coordinamos bien", externó al gobernador Villegas.

El gobernador priista Esteban Villegas agradeció a la presidenta los apoyos para su estado e incluso organizó un "aplauso caluroso" para la titular del Ejecutivo federal.

Refrendó Villegas su colaboración con el gobierno de México, con firmeza "y sin distinción de colores e ideologías".

"Durango es una extensión de su gobierno, y desde aquí- para que lo escuchen en todos lados-, habrá mucha gente que nos quiera ver divididos, pero ahorita México requiere de unidad, ahorita México requiere de una sola voz (...). Requieren que la presidenta tenga todo el apoyo de todos los mexicanos (...). Nosotros estamos con su política", expresó.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que van aprobados 432 conjuntos habitacionales en 31 estados, lo que significa 500 mil viviendas, más del 40% de la meta sexenal.

Romero Oropeza mencionó que "en el Infonavit hay mucho dinero hoy" porque en el sexenio pasado "hubo una política muy importante del incremento al salario mínimo". Para Durango, indicó que la meta es de 25 mil viviendas con una inversión de más de 25 mil millones de pesos.

Acusó que cuando llegó al Infonavit se encontró con casi 5 millones de créditos impagables, y todos están en condiciones de ser pagados para que la gente se quede con su vivienda.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Vega, destacó, entre otras acciones, "un avance muy importante" en el Programa de Vivienda para el Bienestar con la construcción de un millón 700 mil viviendas en el sexenio.

Vega apuntó que en Durango se lleva un avance de 46% en la construcción de viviendas.