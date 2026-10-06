Andrea Chávez irá por la alcaldía de Ciudad Juárez

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Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Elecciones de Morena designó a la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ese partido lo anunció así la mañana de este lunes, sin mediar encuesta ni convocatoria previa a la designación, dijo "como parte del proceso de fortalecimiento de la organización y unidad que el partido impulsa en todo el país".

"Andrea Chávez se suma a esta tarea con la responsabilidad de contribuir a fortalecer la organización territorial, convocar a la unidad de nuestro movimiento y trabajar, junto con la militancia y el pueblo, en la defensa de la soberanía nacional y la continuidad de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", señaló el partido en un comunicado.

En el mismo mensaje, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, presidido por Ariadna Montiel Reyes, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, convocaron a toda la militancia, simpatizantes y a quienes forman parte de Morena en Juárez "a seguir trabajando en la frontera más hermosa y bella del mundo, siempre de la mano del pueblo de México".

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Andrea Chávez Treviño es licenciada en Derecho, militante y consejera nacional de Morena. Ha sido secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional, Diputada Federal por la vía plurinominal y actualmente es senadora de la República.

Recientemente fue criticada, por supuestamente, llevar a cabo actos anticipados de campaña, al promover jornadas de salud, con ambulancias, que tenían su nombre y su rostro en una época que no es electoral.

A esas acusaciones se sumó un reporte periodístico, que acreditaba que dichas ambulancias fueron contratadas a un empresario amigo del senador Adán, Augusto López Hernández, a quien se considera su padrino político.