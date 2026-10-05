CNI se suma a investigación por asesinato de estudiantes en UAEM
Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para determinar el móvil del asesinato en la Preparatoria 2.
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CUERNAVACA, Mor., octubre 5 (EL UNIVERSAL).- A las investigaciones sobre el homicidio de los estudiantes de Preparatoria de la UAEM se sumaron la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para fortalecer la indagatoria mediante el uso de tecnología y el intercambio de información, dijo el fiscal morelense Fernando Blumenkron Escobar.
Acciones de la autoridad
Blumenkron informó que avanzan las investigaciones por el asesinato de dos estudiantes de la Preparatoria 2, ocurrido hace más de una semana en la colonia Chulavista de Cuernavaca, aunque señaló que por el sigilo de las indagatorias no pueden revelar el posible móvil.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que el trabajo de la dependencia está dirigido a establecer el móvil y reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
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¿Qué declararon las autoridades sobre el caso?
Subrayó que se busca evitar la criminalización de las jóvenes víctimas y respetar en todo momento a sus familias, por lo que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación.
"Estamos para agotar todas las líneas de investigación", afirmó el fiscal, al reiterar que por ahora no pueden proporcionar mayores detalles.
Christian Shamed y Gael, ambos de 17 años, fueron asesinados a balazos la noche del sábado 26 de septiembre en la colonia Chulavista, en el municipio de Cuernavaca con los que suman siete casos de estudiantes privados de la vida.
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