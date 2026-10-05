AMLO califica captura de El Mayo como extrajudicial

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- En su nuevo libro titulado Pueblo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó la captura e intervención estadounidense en el arresto de Ismael "El Mayo" Zambada como el desacuerdo más grave con el gobierno del presidente Joseph Biden durante los últimos meses de su mandato.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con lo expuesto en el texto, el exmandatario acusó al Departamento de Justicia y a agencias de Estados Unidos de "pactar, en forma clandestina y extraterritorial" con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán para "secuestrar y trasladar en un avión particular al territorio estadounidense" al líder del Cártel de Sinaloa a finales de julio de 2024.

López Obrador reveló que tras enterarse de la acción, consultó inmediatamente con los titulares de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular era Alejandro Gertz Manero, quienes negaron rotundamente cualquier participación de las autoridades mexicanas.

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Impacto en la comunidad

Añadió que agentes estadounidenses y del FBI en el aeropuerto de Santa Teresa pusieron una "serie de excusas" para no brindar datos clave, como la identidad del piloto de la aeronave, a quien ese mismo día se le concedió deportarse voluntariamente a México.

Asimismo, el expresidente tildó la operación de "extrajudicial e intervencionista", señalando que desencadenó una ola de violencia en Sinaloa que resultó en alrededor de mil 100 asesinatos entre agosto de 2024 y un año después.

Tras estos hechos y la falta de respeto a la soberanía nacional, López Obrador decidió pausar las relaciones diplomáticas y no volver a recibir al embajador estadounidense Ken Salazar.

López Obrador destacó una de las principales advertencias que le hizo la Fiscalía General de la República (FGR) tras la detención de "El Mayo" y Joaquín Guzmán López: que las futuras audiencias judiciales serían utilizadas como la pieza central de una estrategia mediática y política.

De acuerdo con el texto, dicha estrategia estaría orquestada por los abogados de los capos, medios de comunicación y autoridades de Estados Unidos con el fin de generar "distracciones, acusaciones, especulaciones, confusiones mediáticas y oportunidades de extorsión" hacia el gobierno mexicano.

Finalmente, el expresidente comparó este acuerdo y operativo secreto con el programa "Rápido y Furioso" implementado durante el sexenio de Felipe Calderón y la administración de Barack Obama.

López Obrador calificó la acción estadounidense como un "prepotente proceder injerencista", señalando que la idea de introducir armas con chips para rastrear narcotraficantes resultó ser un plan "ingenuo y absurdo" que terminó en un rotundo fracaso al dejar armamento de alto poder en manos de la delincuencia.