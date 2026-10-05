Siete muertos por inundación en mina ilegal de Chongqing

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Pekín, 6 oct (EFE).- Siete personas murieron ahogadas después de que el agua de lluvia inundara un pozo minero ilegal en el municipio de Chongqing, en el suroeste de China, informó en la noche del lunes la agencia oficial Xinhua.

Detalles confirmados

La policía del condado autónomo tujia y miao de Youyang señaló, según este medio, que las víctimas fueron encontradas en una mina cerrada y abandonada, cerca del límite entre Youyang y el condado autónomo tujia y miao de Xiushan, ambos situados en el extremo sureste de Chongqing, de unos 32 millones de habitantes.

Durante la búsqueda, iniciada el sábado tras recibirse el aviso de que había personas desaparecidas en el lugar, los agentes también detuvieron a 21 individuos sospechosos de practicar la minería ilegal.

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Acciones de la autoridad

La policía añadió que la investigación sigue en curso, de acuerdo con Xinhua.

El suceso se produce cuatro meses y medio después de que una explosión de gas en una mina de la provincia central de Shanxi dejara 82 muertos y más de 120 heridos, en lo que supuso uno de los accidentes mineros más graves registrados en el gigante asiático en los últimos años.

La siniestralidad minera en China -el mayor productor y consumidor mundial de carbón- se ha reducido de forma significativa en las últimas décadas, aunque los accidentes siguen siendo frecuentes en un sector que registra problemas persistentes de supervisión, subcontratación y cumplimiento de las normas de seguridad.

Según datos oficiales, el sector minero chino registró más de 3 mil muertes entre 2018 y 2023, un descenso del 53.6 % respecto al lustro anterior.