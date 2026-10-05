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Canelo Álvarez pierde más de 130 mil pesos por derrota de México

La Selección Mexicana cayó 3-0 ante Estados Unidos, lo que generó pérdidas económicas para Canelo Álvarez por su apuesta.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 09:36 p.m.
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Canelo Álvarez pierde más de 130 mil pesos por derrota de México
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- La derrota de México frente a Estados Unidos del sábado pasado no fue dolorosa solamente para la afición y los jugadores, pues Saúl Álvarez también sufrió con la goleada que recibió el cuadro nacional porque perdió cientos de miles de pesos.

      Detalles confirmados de la derrota y errores clave

      Los dirigidos por Rafael Márquez cayeron 3-0 ante los estadounidenses, en un duelo marcado por los errores de Raúl Rangel y Diego Campillo, así como por las fallas de Santiago Giménez frente al arco rival.

      Este resultado dejó a más de uno con el sentimiento de enojo, pero posiblemente el Canelo Álvarez confió en los seleccionados mexicanos, quienes no entregaron el mejor de los resultados.

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      ¿Cuánto dinero perdió Canelo Álvarez por la Selección Mexicana?

      En su cuenta de X, el pugilista tapatío compartió la cifra que apostó a favor del equipo nacional y que despertó el interés de los internautas. De acuerdo con la imagen compartida por el Canelo, su apuesta fue de 7 mil 182.87 dólares.

      Ante la caída del Tricolor, el mexicano perdió más de 130 mil pesos. En esa misma publicación, los usuarios comenzaron a dejarle comentarios tras lo sucedido.

      Algunos le preguntaban si estaba tan molesto como ellos y otros le pedían que, en vez de utilizar su dinero en apuestas, lo usara para causas sociales.

      Hasta este punto, el mexicano no ha dicho nada sobre si la apuesta era real o no, pues se trataba de un anuncio para una casa de apuestas.

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