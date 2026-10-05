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UNAM abre registro para licenciaturas abiertas y a distancia

Los interesados deben consultar requisitos y procedimientos en el sitio oficial CASE.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 09:01 p.m.
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UNAM abre registro para licenciaturas abiertas y a distancia
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      La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que publicó la Convocatoria y el Instructivo del Concurso de Ingreso a Licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/2.

      Registro en línea para licenciaturas abiertas y a distancia

      A través de un comunicado, explicó que el registro será exclusivamente vía internet, a partir de las 14:00 horas del 8 de octubre y hasta las 19:00 horas del 12 de octubre de 2026, hora del centro de México.

      Detalló que las personas interesadas en participar podrán consultar ambos documentos en el sitio oficial de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE), www.case.unam.mx, donde encontrarán los requisitos, fechas, etapas y procedimientos por atender a lo largo del proceso de ingreso.

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      Recomendaciones para el proceso de inscripción

      Precisó que antes de proceder a realizar su registro, es indispensable verificar las condiciones de la carrera y modalidad de su interés en el Instructivo para atender oportunamente cada una de las etapas.

      La UNAM destacó que todos sus trámites se efectúan únicamente a través de sus sitios oficiales y recomendó consultar periódicamente, durante el desarrollo del concurso, la información que se publicará en la página de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares.

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