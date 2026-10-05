Recién nacida es entregada a su madre tras prueba genética

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Luego de que los padres de una recién nacida manifestaran su inconformidad porque no podían llevarse a su hija del hospital, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el domingo 4 de octubre un dictamen pericial en genética confirmó la filiación materna de la bebé, quien permanecía en el Hospital Pediátrico Peralvillo. Tras acreditar el vínculo, la niña fue entregada a su madre.

Fiscalía CDMX confirma filiación materna con prueba genética

La fiscalía indicó que, una vez acreditado el vínculo, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX) reintegró a la niña con su madre y brindó acompañamiento a la familia para realizar su registro.

En una tarjeta informativa, la institución refirió que el caso fue notificado a la Fiscalía CDMX por el Hospital Pediátrico Peralvillo el 29 de septiembre, luego de que la madre acudiera con la recién nacida para recibir atención médica y señalara que la niña había nacido cinco días antes en su domicilio.

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Investigación y diligencias para acreditar filiación

"Debido a que ninguna de las dos contaba con documentación oficial ni con constancia de alumbramiento, no fue posible acreditar de manera inmediata la identidad de la niña ni su filiación materna", explicó.

Ante esta situación, la Fiscalía CDMX inició una investigación para realizar las diligencias necesarias y su filiación materna, así como salvaguardar sus derechos.

Indicó que ese mismo día se dio intervención a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF CDMX. El 30 de septiembre, personal pericial especializado en genética de la Fiscalía CDMX recabó muestras de la madre y de la niña para realizar el estudio correspondiente.

Mientras se llevaban a cabo estas diligencias, se determinó que la recién nacida permaneciera temporalmente en el hospital, donde personal de Trabajo Social de la Fiscalía CDMX dio seguimiento a su estado de salud, que se reportó estable.

El 3 de octubre, la institución médica informó que la niña se encontraba en condiciones de alta.

Con el dictamen emitido este 4 de octubre quedó acreditada la filiación materna y concluyeron las diligencias para esta verificación.

"La Fiscalía CDMX tiene como prioridad salvaguardar el interés superior de la niñez, garantizar el derecho a la identidad y generar las condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan vivir en familia, con seguridad, protección y pleno ejercicio de sus derechos", afirmó.