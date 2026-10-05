Abogado de Maribel Guardia niega medidas de protección a Imelda Tuñón

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la defensa de Imelda Tuñón afirmara que obtuvo medidas de protección en contra de Maribel Guardia, Marco Chacón y su abogado, Alonso Beceiro, la defensa de la actriz aseguró que esta información podría ser fácil, pues hasta el momento no han sido notificados al respecto.

Abogado de Maribel Guardia niega notificación de medidas

En entrevista con "Ventaneando", Beceiro puso en duda que se hubiera realizado una audiencia en los juzgados del Reclusorio Norte, y de haberlo hecho habrían actuado contra sus derechos de legítima defensa.

"A nosotros no se nos ha impuesto ninguna medida. Solamente tenemos conocimiento por lo que han dicho los medios y los abogados de que supuestamente hubo una audiencia, pero a nosotros no se nos notificó ninguna autoridad, ni se nos dio el derecho de defensa que a toda persona le asiste", dijo.

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Validez legal de las medidas y postura de la defensa

Asimismo, explicó que, por esta razón, y desde el punto de vista legal, las medidas no tendrían ningún efecto.

"Por jurisprudencia las medidas no surten ningún efecto. Las notificaciones deben ser antes del acto; es decir, debían habernos avisado de esa supuesta audiencia para que estuviéramos en condiciones de presentarnos y, en su caso, llevar a cabo la defensa de nuestros derechos".

Sobre si la costarricense emprendería acciones contra su exnuera, Beceiro reveló que no tienen ninguna intención, pues la joven continúa contradiciéndose en todas sus entrevistas.

"La postura de ellos es que no, porque cada vez que Imelda da una entrevista se contradice o se coloca en un estado de comisión de alguna conducta perseguible".

El conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se intensificó en los últimos días, luego de que la viuda de Julián Figueroa declarara que mentía a los psiquiatras para conseguir medicamentos y que los tomara el fallecido hijo de la actriz.