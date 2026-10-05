Un mal partido llega a cines mexicanos con crítica familiar y juvenil

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Ciudad de México, 5 oct (EFE).- La película 'Un mal partido' llega a los cines de México con una crítica directa a la sobreprotección paterna y al control dentro del hogar, una comedia que cuestiona la injerencia de los padres en la vida de los hijos para instar a las familias a "no meter las manos en los procesos de los hijos", como señaló este lunes a EFE el actor Mauricio Ochmann durante la alfombra roja del filme en la capital mexicana.

Mauricio Ochmann y la crítica a la sobreprotección paterna

La cinta, dirigida por Salvador Espinosa, aborda las tensiones que surgen cuando un padre intenta interponerse en la vida amorosa e independiente de su hija, un retrato de dinámicas habituales en la sociedad.

El actor Mauricio Ochmann, quien encarna al padre protagonista, explicó que su personaje representa a "un ser humano lleno de miedo, que como papá no toma las mejores decisiones, y quiere sobreproteger a sus hijos", y afirmó que aquellos padres que vayan a ver la película aprenderán a "soltar los miedos de perder a sus hijos".

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Reflexiones del elenco sobre la juventud y la familia

Por su parte, la actriz Loreto Peralta reflexionó sobre cómo la búsqueda de aprobación en el entorno familiar limita el desarrollo personal de los jóvenes mexicanos, señalando que la tendencia cultural a complacer a los padres impide tomar los "riesgos necesarios para crecer, evolucionar como personas y abrirnos al mundo y a otras ideas".

La actriz mexicana, quien encarna a Mía, la hija cuyo deseo de independencia detona la trama, afirmó que los mexicanos tienden a ser "muy familiares" y a veces no se dan cuenta de que eso "puede llegar a ser tóxico".

En contraste con la figura paterna, la actriz Ana Layevska retrata el rol materno como un pilar de alianza frente a la rigidez que encarna Ochmann, destacando que las madres actúan como "las primeras cómplices" de los novios de las hijas en su deseo de buscar lo mejor para ellas.

Frente a esa sobreprotección y los prejuicios de la familia, el actor José Antonio Toledano, quien encarna a Martín, el novio que detona los recelos del padre, sostuvo que con una autoestima sólida "difícilmente alguien o la visión, perspectiva o prejuicio de alguien más va a llegar a moverte o forzarte a aparentar alguien que no eres".

El paso del elenco por la alfombra roja reafirmó el tono familiar de este proyecto cinematográfico, que apuesta por la comedia de enredo y "para todos los públicos" para poner sobre la mesa debates sobre los límites del afecto familiar y la búsqueda de identidad en la juventud.

'Un mal partido' llegará formalmente a las salas de cine de todo el país este próximo 8 de octubre.