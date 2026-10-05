EEUU deporta a exiliado nicaragüense

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un exiliado nicaragüense que fue encarcelado y torturado tras protestar contra el gobierno fue deportado por Estados Unidos de regreso a su país, donde las autoridades lo encarcelaron de inmediato una vez más, confirmaron el lunes familiares y su abogado.

Deportación y nueva detención de Jeffrey Jarquín

Tras desembarcar en Managua del vuelo de deportación la semana pasada, las autoridades trasladaron a Jeffrey Jarquín, de 35 años, a la misma prisión donde alguna vez fue torturado, según confirmó un familiar.

El familiar habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato, por temor a ser perseguido por el gobierno. Medios locales informaron primero sobre la deportación y detención de Jarquín.

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Contexto de las protestas y represión en Nicaragua

Jarquín fue un personaje destacado en las protestas antigubernamentales de 2018, que desencadenaron una campaña de años por parte de los copresidentes, los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, para aplastar a la disidencia.

La represión del gobierno contra críticos, la sociedad civil, grupos religiosos y prácticamente cualquiera que alzara la voz ha azuzado la huida de más de 800.000 personas del país, según cifras de la ONU.

Osley Sallent, abogado de Jarquín en Estados Unidos, confirmó que éste fue deportado después de solicitar asilo en territorio estadounidense.

Jarquín fue detenido en 2018 junto con otros manifestantes y enviado a una prisión de máxima seguridad conocida como El Modelo. Hasta que fue liberado un año después y huyó a Estados Unidos, él y otros fueron torturados en cámaras conocidas como "infiernitos", según un informe de la Organización de los Estados Americanos divulgado en 2019.

Sallent indicó que Jarquín vivía en Miami cuando fue detenido. Antes de que un tribunal de Luisiana rechazara en julio su caso de solicitud de asilo, el abogado señaló que el exiliado nicaragüense estuvo recluido en Alcatraz de los Caimanes, el centro de detención migratoria de Florida en los Everglades, del que se ha reportado que sus condiciones son inadecuadas para los internos. Sallent no pudo aportar más detalles sobre el caso de asilo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondió de momento a una solicitud de comentarios. Tras una petición de la AP para obtener más detalles sobre por qué Jarquín fue encarcelado por segunda vez, un portavoz del gobierno de Nicaragua respondió: "¡Muchas gracias! Abrazos".

Desde hace tiempo el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha criticado al gobierno nicaragüense y lo ha calificado de dictadura, especialmente después de que las autoridades allí cancelaran las elecciones previstas para el próximo año. Apenas la semana pasada, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó en declaraciones ante la OEA que lo que estaba ocurriendo en Nicaragua era "intolerable".

"La dictadura de Murillo y Ortega no tiene lugar en nuestro hemisferio", añadió.

A pesar de ello, el ICE ha intensificado las deportaciones al país centroamericano en los últimos meses, según un informe reciente de Human Rights Watch, que indicó que el gobierno de Trump deportó a 6.300 nicaragüenses entre enero y julio de 2026.

La organización documentó que el ICE había detenido al menos a ocho exiliados nicaragüenses, a quienes se les privó de obtener su ciudadanía, una medida que, según observadores, estaba dirigida a castigar a los críticos, señaló el informe. Algunos de los detenidos tenían solicitudes de asilo pendientes.

Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, dijo que las críticas al gobierno de Nicaragua y a la vez efectuar las deportaciones de quienes se vieron obligados a huir de su represión "hacen que Washington parezca hipócrita".

"Nicaragua tiene el gobierno más brutal del hemisferio occidental, y cualquier crítico del gobierno que sea enviado de regreso corre un riesgo real de (padecer) tortura o persecución", manifestó Pappier.