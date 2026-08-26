Mantiene gobierno federal prohibición de "chatarra" en escuelas

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Ante amparos promovidos por refresqueras y empresas de alimentos ultraprocesados, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que es su derecho litigar, sin embargo, no han procedido, por lo que continuará la prohibición de venta de bebidas azucaradas y comida chatarra en escuelas, así como los sellos que advierten el contenido dañino de productos.

"Hasta ahora no han procedido, empresas transnacionales o empresas nacionales, deberían mejorar su producto para que fuera más alimenticio. No lo hacen, bueno, pues entonces el Estado tiene que decir a ver, necesitamos poner ciertos límites o cierta información porque el uso o el consumo de alimento chatarra ha provocado un daño en la salud de las y los mexicanos", explicó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 26 de agosto, la mandataria reiteró que los etiquetados que advierten sobre alto contenido de azúcar, calorías, grasas saturadas, grasas trans y sodio se mantienen en productos ultraprocesados. Lamentó que México es de los primeros países en diabetes e hipertensión, por lo que el gobierno federal tomó medidas de información y prevención de estos padecimientos.

"Tienen derecho a litigar, el asunto es que va a decidir el juez y los elementos que pongan la autoridad. Y lo primero es la salud de la gente y de las y los niños y jóvenes, por eso se tomaron estas medidas, basado además en evidencia científica, que si no, no se hubiera presentado", expresó.

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Al señalarle que las empresas de dichos productos argumentan que no hay evidencia científica para advertir riesgos a la salud y que es más seguro consumir bebidas azucaradas antes que agua potable, Sheinbaum Pardo se dijo en desacuerdo y afirmó que el consumo en exceso de bebidas procesadas sí provoca afectaciones a la salud.

En ese sentido, adelantó que en octubre comenzará una nueva campaña de concientización sobre el cuidado a la salud, ingerir alimentos balanceados, hacer ejercicio y promover la actividad física, de la mano con la construcción de hospitales, centros médicos y consultorios para atender enfermedades relacionadas.

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"Tenemos la obligación de promover la buena alimentación y estar informando de manera permanente la necesidad de alimentos balanceados, que no tiene que ver con la cantidad de recursos económicos que tengas, sino con dietas, como la dieta de la milpa, que te permitan mantener una vida saludable. Vamos a iniciar una campaña que tiene que ver por qué es la vida saludable", anunció esta mañana.