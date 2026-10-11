Anuncian una marcha nacional del IMSS

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Ciudad de México.- Tras cinco horas de asamblea, personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acordó llevar a cabo una marcha nacional el próximo martes 13 de octubre a las 15:00 horas, desde la puerta principal del Centro Médico Nacional Siglo XXI; y advirtieron que el plantón en Paseo de la Reforma continuará hasta tener respuesta a sus demandas.

"Esto no parará hasta que tengamos la destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos. También quedó como acuerdo la exigencia y no cederá el movimiento hasta tener un congreso extraordinario, con una convocatoria a elecciones transparentes", informó Rafael Soto, trabajador del Hospital Siglo XXI.

Exigieron que se transparenten las boletas de la consulta sobre el incremento salarial de 6.8%, la cual se llevará a cabo el miércoles 14 de octubre, por imposición del líder sindical Rafael Olivos.

Representantes médicos indicaron que formarán comités de vigilancia para detectar anomalías en todas las unidades.

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La marcha nacional contará con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), estudiantes y miembros del Movimiento del Sombrero en la Ciudad de México. Además estarán presentes trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El martes exigirán un incremento salarial integral de 10%, retiro digno y sin Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), así como acciones concretas ante el desabasto de insumos médicos y medicamentos. También protestarán contra el incremento salarial de 6.8%, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones.