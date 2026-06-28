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Arranca planta de moscas contra gusano barrenador

Buscan contener el avance de la plaga en México y Estados Unidos

Por El Universal

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Arranca planta de moscas contra gusano barrenador
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      Metapa de Domínguez, Chis.- En medio de los esfuerzos para contener el avance del gusano barrenador del ganado y tras el cierre de la frontera estadounidense al ganado mexicano, los gobiernos de México y Estados Unidos inauguraron este sábado la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado, considerada una de las principales apuestas binacionales para erradicar la plaga que amenaza al sector ganadero.

      El evento fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

      Durante el acto, el gobierno estadounidense anunció una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para fortalecer las operaciones de la nueva instalación, que tendrá capacidad para producir hasta 100 millones de moscas estériles por semana como parte de la estrategia biológica para frenar la reproducción del insecto.

      Ante autoridades de ambos países, la presidenta Sheinbaum afirmó que la nueva planta representa mucho más que una obra de infraestructura, pues simboliza la capacidad de la ciencia y de la cooperación internacional para resolver problemas que afectan a millones de personas.

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      Por su parte, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, aseguró que la inauguración constituye un ejemplo de cómo ambos gobiernos pueden trabajar de manera coordinada para resolver desafíos compartidos.

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