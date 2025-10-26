Arranca campaña de vacunación invernal

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (Ssa) invitó a la población a participar en la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 para protegerse de infecciones respiratorias y evitar complicaciones por influenza, Covid-19 y neumococo durante los meses de frío.

Esta campaña se desarrolla entre octubre de 2025 y hasta el 3 de abril de 2026.

Las vacunas son seguras y están disponibles de manera gratuita en las unidades médicas del sector público.

Las dosis contra influenza, neumococo y Covid-19 tienen como objetivo prioritario a niñas y niños menores de cinco años, personas de 60 años y más, personas con enfermedades de riesgo, personal de salud y personas embarazadas, con excepción del biológico contra neumococo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 participan todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud: Ssa, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE y Pemex.

También la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y las secretarías de Salud de las entidades federativas, con el acompañamiento del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia).

Además de las instituciones de salud, la dependencia colocó cuatro módulos de aplicación en sus instalaciones, no sólo para su personal, sino también para la población en general, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias y sus posibles complicaciones en esta época.

Por lo que en estos espacios se aplican también las vacunas contra el virus del Covid-19, influenza y neumococo.