ICMP ofrece su ayuda a México

Bruselas, Bélgica.- La Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés) se declaró “lista” para ayudar a México en este tema, subrayando la importancia de dar con el paradero de las miles de personas de quienes se ha perdido el rastro y el derecho de las familias a saber la verdad.

“La ICMP está lista para apoyar a México, por invitación de las autoridades, en el establecimiento de un proceso sostenible, eficaz y centrado en las víctimas para localizar a las personas desaparecidas. El camino a seguir requiere voluntad política, rigor científico y compromiso con las familias que han esperado demasiado tiempo para obtener verdad y justicia”, señaló.

El organismo, con sede en La Haya, informó por escrito a El Universal que cuando el número de personas desaparecidas supera la capacidad de respuesta de un Estado, el punto de partida debe ser el establecimiento de un proceso coordinado y científico que siga las mejores prácticas internacionales.

“Esto incluye la recolección de muestras de ADN de las familias de los desaparecidos y la recopilación de muestras de ADN de restos humanos no identificados y de personas vivas [por ejemplo, niños], la realización de recuperaciones y análisis forenses profesionales, y el uso de un sistema centralizado para almacenar, analizar y compartir información de forma segura.

La organización intergubernamental ha sido invitada a colaborar en 40 países, incluyendo México, en donde hay más de 110 mil desaparecidos, según estimaciones divulgadas en julio de 2023 por la Comisión Nacional de Búsqueda.

