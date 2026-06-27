IMSS recibe recomendación de la CNDH
El IMSS confirmó recepción formal y está en periodo legal para responder a la recomendación.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este sábado que recibió la Recomendación 21/2026 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con hechos registrados en abril de 2024, y señaló que se encuentra dentro del plazo que establece la ley para dar cumplimiento al resolutivo.
Recomendación 21/2026 de la CNDH
A través de la Coordinación de Atención a Quejas y Casos Especiales, el Instituto refrendó su disposición de cooperar con los propósitos del organismo nacional de derechos humanos y aseguró que atenderá la recomendación conforme a los procedimientos legales correspondientes.
La CNDH emitió la Recomendación 21/2026 tras investigar hechos ocurridos en abril de 2024 y determinar la existencia de presuntas violaciones a derechos humanos vinculadas con la atención brindada por personal del IMSS, por lo que formuló una serie de medidas dirigidas al Instituto para la reparación y no repetición de los hechos.
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Posicionamiento y respuesta del IMSS
En su posicionamiento, el Seguro Social indicó que ya recibió formalmente la recomendación y que actualmente se encuentra en el periodo previsto por la normatividad para analizarla y dar respuesta a la autoridad recomendante.
El IMSS reiteró su disposición de colaborar con la CNDH y de atender los requerimientos derivados de la recomendación en el ámbito de sus atribuciones.
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